Iran al eerder genoemd bij moord op Motamed

De twee moorden in ons land waarbij Iran betrokken zou zijn geweest, betreffen de dood van twee Iraniërs, in Almere in 2015 en in Den Haag in 2017. Het Openbaar Ministerie maakte eerder al duidelijk dat Teheran mogelijk betrokken was bij de moord op Ali Motamed, die in Almere op 56-jarige leeftijd werd doodgeschoten.

De twee mannen die vastzitten vanwege die moord, handelden volgens het OM uitsluitend uit geldelijk gewin en wilden niet weten waarom ze opdracht hadden gekregen voor de schietpartij. Motamed zou in Nederland hebben geleefd onder een valse naam en in werkelijkheid Mohammad Reza Kolahi Samadi zijn geweest, die in 1981 met een bomaanslag in Teheran een bloedbad op een partijkantoor aanrichtte. Daarvoor was hij in Iran bij verstek ter dood veroordeeld.

De moord in Den Haag eiste het leven van de Iraanse Ahmad Mola Nissi (52). Nissi was in eigen land een van de oprichters van de Arabisch-Iraanse verzetsbeweging Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). Die beweging wees direct na de moord in de Jan van Riebeekstraat al naar Iran. Nissi werd op de drempel van zijn huis gedood „door drie kogels in zijn hoofd en twee in zijn hart”, stelde de ASMLA. Voor die moord zit nog niemand vast.