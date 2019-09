‘IPCC-rapport zeespiegel mokerslag voor ons’

Milieuorganisaties reageren zeer verontrust op het rapport over de stijging van de zeespiegel van VN-klimaatpanel IPCC. „Een mokerslag voor Nederland”, noemt Milieudefensie de bevindingen. „De zee stijgt sneller dan gedacht en ons land daalt, een zorgelijke combinatie. Als toekomstige generaties ook nog in de polders willen wonen, moet de CO2-uitstoot rap omlaag.”

Het panel, dat wereldwijd klimaatonderzoek samenvat en beoordeelt, constateert in het woensdag verschenen stuk dat de stijging van de zeespiegel versnelt. Sinds het begin van de 20e eeuw is het waterpeil van de oceanen 16 centimeter gestegen en de snelheid van die stijging is meer dan verdubbeld sinds 1990. Dat heeft alles te maken met stijgende temperaturen en smeltend ijs.

Greenpeace ziet in het rapport zijn „grootste angst” bevestigd. „De klimaatcrisis is ook een oceanencrisis”, constateert directeur Joris Thijssen. „De gezondheid van onze oceanen en de toestand van ons klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, aldus de organisatie.

Het verschijnen van het rapport valt samen met onderhandelingen over een zogeheten Noordzeeakkoord tussen overheid, industrie en de milieubeweging. In dat overleg pleit de milieuorganisatie ervoor om 30 procent van de Noordzee een beschermde status te geven. „Slechts 0,3 procent van de Noordzee is beschermd gebied, terwijl voor behoud van biodiversiteit een gezond ecosysteem hard nodig is”, betoogt Thijssen.

Milieudefensie vindt dat het kabinet sowieso veel te weinig doet tegen klimaatverandering. „Nog deze kabinetsperiode is onder meer een CO2-belasting voor grote vervuilers nodig, zodat we onder de anderhalve graad opwarming van de aarde blijven.”

In het Nederlandse Klimaatakkoord dat eind juni werd gesloten, is overigens voorzien in een CO2-heffing voor de industrie. Maar hoe die er exact uit komt te zien is nog onduidelijk. De milieubeweging vond de plannen onvoldoende en heeft het akkoord daarom niet getekend.