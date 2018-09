Door een ongeval met een tuktuk in Ingen (Gelderland) is vrijdag een persoon om het leven gekomen. Drie andere inzittenden van het voertuig raakten gewond.

De politie laat weten dat het ongeluk plaats had op de Rijnbandijk en dat er voor zover bekend geen andere weggebruiker bij betrokken was. De drie gewonden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Wat er precies misging is niet bekend.