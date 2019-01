Inzittende te water geraakte auto overleden

Een vrouw is zondagavond overleden nadat de auto waarin ze zat in de Maas bij Bergen terecht was gekomen. De vrouw zat met twee mannen in de auto die rond 19.40 uur door nog onbekende oorzaak te water raakte. Volgens de brandweer konden de mannen tijdig uit het voertuig komen. Zij zijn met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht.

Duikploegen lokaliseerden de auto rond 21.00 uur in het water. Vervolgens is de overleden vrouw uit het voertuig gehaald. De auto moet worden geborgen. Totdat dat gebeurd is, is het scheepvaartverkeer stilgelegd.

De schipper van een veerpont tussen het Limburgse Bergen en het Brabantse Vierlingsbeek zag het ongeval gebeuren. Hij stond met de veerpont aan de Brabantse wal, toen hij bij de Limburgse aanlegplaats van de pont een auto langzaam het water in zag rijden. De gealarmeerde brandweer rukte met onder meer een duikteam uit om de auto te zoeken.