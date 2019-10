Inzicht in schuldenpositie via Schuldenwijzer

Mensen kunnen vanaf vrijdag snel en eenvoudig inzicht krijgen in actuele informatie over hun schuldenpositie. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) hebben hiervoor de site Schuldenwijzer.nl gelanceerd.

Burgers kunnen hierop via de DigiD inloggen en vinden er alle beslagen die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd bij derden, zoals beslagen op loon en pensioen. Burgers met schulden vinden er ook de beslagvrije voet (het vermogen waarop geen beslag mag worden gelegd). In 2020 wordt de informatie in Schuldenwijzer uitgebreid met alle informatie over schulden die bekend is bij gerechtsdeurwaarders. Dan kunnen schuldhulpverleners, wanneer zij daarvoor gemachtigd worden, ook inzicht krijgen in de schulden van hun cliënten.

„Het samenbrengen van gegevens over schulden in een centraal systeem biedt kansen voor alle partijen die zich bezighouden met incasso en schulden”, vertelt Patrick Plate, beoogd voorzitter van de nog op te richten Stichting Schuldenwijzer. „Gerechtsdeurwaarders kunnen zien in welke situaties incassotrajecten geen zin hebben en schuldhulpverleners kunnen sneller en beter hulp verlenen. Burgers met schulden kunnen daardoor beter beschermd en geholpen worden.”