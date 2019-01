Inzamelingsactie voor oud-bokser Rudi Lubbers

Voor de Nederlandse oud-bokser Rudi Lubbers is een inzamelingsactie gestart. Aanleiding is de uitzending van Andere Tijden Sport zondagavond. Daarin was te zien dat Lubbers, die als enige Nederlander ooit tegen Muhammad Ali vocht, onder slechte omstandigheden verblijft in Bulgarije. De uitzending leidde tot veel reacties op sociale media en het op touw zetten van de hulpactie HelpRudiLubbers.

De inmiddels 73-jarige Lubbers woont in een busje en leidt een teruggetrokken bestaan met zijn vrouw en een horde zwerfhonden. Hij zegt in de documentaire dat hij niet teruggaat naar Nederland omdat hij hier wordt gezien als een drugshandelaar. Lubbers werd in 1986 in Portugal veroordeeld drugssmokkel en zat jaren in de gevangenis. Zelf heeft hij de beschuldigingen altijd ontkend.

Lubbers vocht in 1973 tegen Ali, die wordt gezien als de grootste bokser ooit. Lubbers verloor, maar verraste door lang overeind te blijven tegen de Amerikaanse bokslegende.

Oud-wielrenner Rini Wagtmans, die de bokser al eerder hielp, coördineert de actie. Er is een speciaal e-mailadres (helprudilubbers@gmail.com) geopend.