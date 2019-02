Inzameling voor Venezolanen traag op gang

De inzamelingsactie van het Nederlandse Rode Kruis voor noodhulp aan Venezolanen is nog niet echt op gang gekomen. In de eerste week hebben Nederlanders in totaal 72.000 euro gedoneerd op gironummer 5125. „Dat is relatief weinig”, zegt een woordvoerder van de hulporganisatie.

„Het leeft kennelijk iets minder in Nederland. We hopen mensen te doordringen van de ernst van de situatie”, vervolgt hij. „Want dit is de grootste vluchtelingencrisis ooit in Zuid-Amerika.”

Ongeveer drie miljoen mensen zijn Venezuela ontvlucht vanwege de diepe politieke en economische crisis. Volgens hulporganisaties en internationale media groeien de tekorten aan medicijnen, voedsel en andere basale levensmiddelen. President Nicolás Maduro ontkent echter dat sprake is van een humanitaire crisis.

In Venezuela zelf wil het Rode Kruis vooral de medische zorg verbeteren door medicijnen en apparatuur te leveren en personeel te trainen. In de buurlanden helpt de organisatie vluchtelingen met water, voedsel, medische zorg en onderdak.

Het Nederlandse kabinet stelde vorige week 1 miljoen euro beschikbaar voor de noodhulp.