Inzameling voor museum striptekenaar Jan Kruis

De familie van de overleden striptekenaar Jan Kruis begint een crowdfundingactie om een museum te realiseren waarin zijn werk en leven wordt gevierd. Via de website www.jankruismuseum.nl kunnen fans geld doneren, in ruil voor prenten en tekeningen van de maker van onder meer Jan, Jans en de Kinderen.

Kruis overleed bijna twee jaar geleden. De plannen voor een museum bestaan al langere tijd, maar de financiering kwam nooit rond. Het gebouw zou ergens in Drenthe moeten komen te staan, waar Kruis de afgelopen decennia woonde. In eerste instantie hadden de tekenaar en de stichting een pand in de gemeente Midden-Drenthe op het oog.

Het Jan Kruis Museum moet een totaalbeeld geven van het werk en leven van de kunstenaar. Ook komen er veel interactieve onderdelen, waar bezoekers zelf deel kunnen uitmaken van de wereld van Jan, Jans en de Kinderen of waar kinderen kunnen leren de geliefde personages te tekenen.