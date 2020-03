Inwoonster Goirle overleden na besmetting coronavirus

Een inwoonster van Goirle (Noord-Brabant) is overleden nadat zij besmet was geraakt met het coronavirus. Volgens de gemeente Goirle gaat het om het vierde dodelijke slachtoffer door het virus. Een woordvoerder van RIVM kon dat maandagavond echter nog niet bevestigen.

„Vandaag bereikte mij het bericht dat deze persoon overleden is”, schrijft burgemeester Mark van Stappershoef op de site van de gemeente. Hij voegt eraan toe de privacy van de familie te respecteren. „Wat ik wel kan zeggen is dat het slachtoffer op leeftijd was en een kwetsbare gezondheid had. Dit alles maakt het natuurlijk niet minder verdrietig voor de nabestaanden”, aldus de burgemeester.

Volgens de officiële cijfers van het RIVM zijn tot nog toe in Nederland drie mensen overleden die het virus hadden. Twee waren 86 jaar, een was 82 jaar.

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in Nederland is gestegen naar 321. In Noord-Brabant hebben de meeste mensen het virus opgelopen: 134. Utrecht volgt met 52 patiënten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte het nieuwe cijfer maandag bekend.