Inwoners willen Leerdams carillon behouden

Als het aan de inwoners van Vijfheerenlanden ligt, blijft het carillon op het Dokter Reilinghplein in Leerdam gewoon in het centrum staan.

Het carillon is toe aan groot onderhoud. De klokjes en magneetklepjes moeten worden gereviseerd, er is een nieuwe computer nodig en de klokkenstoel behoeft een schilderbeurt. Omdat het college benieuwd is naar de mening van de bevolking peilde het via een enquête of de inwoners er prijs op stellen het carillon te behouden.

Bijna 500 inwoners reageerden op het onlineonderzoek. Ongeveer 78 procent liet weten het carillon graag gerenoveerd terug te zien op het plein. Op de kop af 110 inwoners maakten duidelijk dat ze daar geen behoefte aan hebben.

Teus Meijdam, raadslid van VHL Lokaal en oud-wethouder van Leerdam, is blij met de uitkomst. „Die verbaast mij niet. Inwoners hebben mij de afgelopen periode hierover benaderd. De meeste Leerdammers willen dat het carillon blijft staan. Het hoort bij de stad. Veel mensen missen het vertrouwde geluid nu de klokken zijn verwijderd. Wel vinden sommigen het jammer dat steeds dezelfde melodietjes gespeeld worden. Ze willen meer variatie. Dat moet te regelen zijn.”

Geschenk

Het raadslid is niet te spreken over de opzet van de enquête. „Het carillon heeft een unieke geschiedenis. Het is een geschenk van de Leerdamse bevolking bij het afscheid van toenmalig burgemeester Den Hollander. Veel inwoners hebben destijds meegespaard om dit cadeau te kunnen geven, bedrijven deden via sponsoring een duit in het zakje. Het carillon staat sinds 1979 in het centrum van Leerdam en behoort inmiddels tot het erfgoed van de stad. Die informatie ontbrak. Bovendien vind ik het vreemd dat het voortbestaan van het carillon mede bepaald wordt door een enquête”, zegt Meijdam, die erop wijst dat het carillon is meegenomen bij het ontwerp voor het nieuwe Reilinghplein.

Motie

De partij van Meijdam diende daarom een motie in, waarin het college wordt gevraagd met een voorstel te komen om het herstel van het klokkenspel te bekostigen. Daarvoor zou eenmalig bijna 30.000 euro en voor jaarlijks onderhoud nog eens 1000 euro nodig zijn.

Die motie kwam tot ongenoegen van VHL Lokaal niet aan de orde tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, omdat een raadsmeerderheid vanwege het late tijdstip besloot de behandeling op te schorten. „Een vreemde zaak”, vindt Meijdam. „Maar we handhaven onze motie tot na de zomer. De uitslag van de enquête zien we als een steuntje in de rug.”

De gemeente geeft nog geen uitsluitsel over de toekomst van het carillon. Wel laat ze weten de uitslag van de enquête te gebruiken bij de verdere besluitvorming.