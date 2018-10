Inwoners Nuenen tegen fusie met Eindhoven

Inwoners van Nuenen hebben woensdag in een referendum tegen de gedwongen fusie met Eindhoven gestemd. Bijna 78 procent van de kiezers keerde zich tegen de beoogde fusiepartner.

De provincie Noord-Brabant meent dat Nuenen (22.000 inwoners) niet in staat is om zelfstandig te blijven en wil de gemeente dwingen tot een herindeling. Het gemeentebestuur is tegen de gedwongen fusie met Eindhoven en de gemeenteraad organiseerde daarom het referendum om het draagvlak te peilen.

Bijna 57 procent van de stemgerechtigde Nuenenaren kwam woensdag naar de stembus.

Provinciale Staten besluiten uiterlijk begin december of het fusieproces kan doorgaan. Uiteindelijk beslist de Tweede Kamer over de fusie.