Inwoners Herkenbosch mogen niet naar huis

De 4200 inwoners van Herkenbosch mogen vanwege de natuurbrand in de buurt voorlopig nog niet naar huis. Dat maakte burgemeester Monique de Boer-Beerta van Roerdalen woensdagmiddag bekend.

Volgens haar zijn de concentraties koolmonoxide in de rook die over Herkenbosch trekt, nog te hoog. Zij hoopt donderdag rond de middag nadere informatie te kunnen geven.

De hulpdiensten besloten dinsdagavond heel Herkenbosch te ontruimen omdat er door de grote bos- en heidebrand in de Meinweg langere tijd te veel rook en daarmee koolmonoxide over het dorp lag. In de nacht van dinsdag op woensdag vertrokken de inwoners per eigen auto of met de bus naar een veilig onderkomen, in de meeste gevallen bij familie. Zo’n 155 mensen worden opgevangen in sporthallen in naburige dorpen.

Inmiddels krijgt de brandweer in Nationaal Park de Meinweg hulp van vier Chinooks van de luchtmacht, die dienst doen als blushelikopters. De brand was redelijk onder controle, maar door de wind is die rond de middag toch weer opgelaaid, zei operationeel leider Paul van Mullekom van de brandweer. Om de brand te bestrijden worden woensdagmiddag zes pelotons brandweer ingezet. Elk peloton bestaat uit vier bluswagens en een waterwagen, en elke bluswagen wordt bemenst door zes spuitgasten.

De Chinooks worden ingezet om de randen van de branden nat te maken, zodat die tot staan gebracht worden en niet kunnen uitbreiden. „Er is bovendien nog een groot gebied waar restbranden woeden”, zei Van Mullekom. Hij zei dat inmiddels 200 hectare natuur aan de vlammen ten prooi is gevallen.