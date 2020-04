Inwoners Herkenbosch mogen gefaseerd naar huis

ODILIËNBERG (ANP) - Inwoners van het dorp Herkenbosch (Limburg) mogen gefaseerd terugkeren naar huis. Dat heeft burgemeester Monique de Boer-Beerta van de gemeente Roerdalen donderdag bekendgemaakt in een persconferentie. Dinsdag werd het dorp geëvacueerd wegens grote bos- en heidebranden in het Nationaal Park De Meinweg.

Niet iedereen kan direct terugkeren. Eerst worden mensen die in een opvanglocatie zitten opgehaald met bussen. Later volgen anderen. Zij kunnen in kleine groepen terugkeren. De evacués uit beide verzorgingshuizen in Herkenbosch komen als laatste terug naar hun appartementen.

De politie en handhavers blijven in het dorp totdat alle inwoners terug thuis zijn.

De burgemeester riep inwoners op bij terugkeer hun auto direct op de oprit te parkeren en niet onnodig rond te rijden of ergens te parkeren of boodschappen te gaan doen. „Blijf thuis tot iedereen terug is”, vulde de burgemeester aan.

Zij riep mensen op hun woningen bij terugkeer eerst te ontluchten. Roetdeeltjes kunnen gewoon verwijderd worden, die vormen geen gevaar voor de volksgezondheid, aldus De Boer.

Zij wees er verder op dat het sein brand meester is gegeven, en dat het nablussen van de brand nog dagen kan gaan duren. Er ontstaan nog steeds brandhaardjes. De toegang tot de Meinweg blijft tot en met 1 mei afgesloten om fietsers en ramptoeristen weg te houden. „We willen niet dat er mensen komen die daar gaan roken”, aldus De Boer. „Iedereen die zich daar bevindt, krijgt een boete.”

De Keulsebaan tussen Herkenbosch en Vlodrop blijft tot en met zondag afgesloten om watertransporten van de brandweer snel te laten verlopen.