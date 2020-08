Inwoners Haagse Schilderswijk de straat op uit woede over rellen

Ongeveer vijftig mensen hebben donderdagavond in de Schilderswijk in Den Haag gedemonstreerd om hun ongenoegen te uiten over de ongeregeldheden vorige week in de wijk. De organisatie had de route ingekort, omdat de opkomst tegenviel.

Een week geleden sloeg de vlam in de pan in de Schilderswijk. In de hitte draaiden jongeren op meerdere plekken brandkranen open. Dat liep uit op een confrontatie met de politie, waarbij relschoppers vuurwerk, stenen en eieren naar omstanders en agenten gooiden. Tientallen mensen werden gearresteerd.