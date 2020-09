‘Inwoners Drenthe kampeerkampioenen van Nederland’

Inwoners van Drenthe zijn volgens de belangenorganisatie Bovag de kampeerkampioenen van Nederland. Gerekend naar meerpersoonshuishoudens bezit bijna een op de vijf Drentse gezinnen (19 procent) een caravan of camper.

Wanneer zuiver op aantallen wordt gelet, wonen de meeste bezitters van een mobiel onderkomen in de Noord-Brabant. In die provincie staan bij ruim 95.000 gezinnen een caravan of camper geregistreerd, stelt de brancheorganisatie Bovag na een analyse van de registraties. Daaruit komt naar voren dat 558.000 meerpersoonshuishoudens in Nederland een caravan of camper in bezit hebben, 11,4 procent van alle meerpersoonshuishoudens. Vooral in Noord- en Oost-Nederland staan relatief veel kampeermiddelen geregistreerd, terwijl Randstedelingen fors minder caravans en kampeerauto’s bezitten dan het landelijk gemiddelde.

Na Drenthe volgen Friesland (ruim 17 procent) en Overijssel (15,5 procent) als provincie met het hoogste percentage aan bezit van caravans of kampeerauto’s. In Zuid-Holland heeft nog geen 8 procent van de meerpersoonshuishoudens zo’n vakantievoertuig.

De Bovag signaleert verder dat het aantal kampeerauto’s in Nederland sinds 2015 met bijna 49 procent is gestegen, van ruim 93.000 stuks tot bijna 138.500.