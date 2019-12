Inwoners Coevorden beginnen doneeractie

Inwoners van Coevorden zijn een inzamelingsactie begonnen voor het gezin van de grillroom die zaterdag na een explosie instortte en waarbij een 5-jarig jongetje en zijn vader gewond raakten. Er zijn al meerdere initiatieven gestart, zei een woordvoerster van de gemeente. Zo zijn volgens haar op de toonbanken van winkels in de binnenstad spaarpotjes neergezet, waarin gedoneerd kan worden. Ook is op internet een actie gestart op doneeractie.nl. Hier was maandag aan het eind van de middag al bijna 4000 euro binnen.

De gemeente Coevorden speelt geen rol bij de acties, maar gaat ervoor zorgen dat de donaties op de goede plek terechtkomen. Ook heeft de gemeente berichten gekregen dat er spullen worden ingezameld voor de getroffen familie.

„Er zijn door verschillende inwoners inzamelingsacties opgezet voor Kenan en zijn familie. Als gemeente vinden we het mooi om te zien dat Coevordenaren elkaar graag willen helpen wanneer dat nodig is”, schrijft de gemeente op Facebook.