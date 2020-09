Een 79-jarige man uit Zwaag is om het leven gekomen door een verkeersongeluk maandagmiddag in Hoogwoud (Noord-Holland). De man fietste op de Gouwe toen hij werd aangereden door een 58-jarige automobilist uit Winkel.

De fietser werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. Na verhoor is de automobilist op vrije voeten gesteld. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.