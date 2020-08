Een 43-jarige inwoner van Beerta (Groningen) zit vast nadat de politie in zijn huis drie vuurwapens, munitie en drie handgranaten had gevonden. Vanwege die handgranaten was de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ook aanwezig.

De politie had een melding gekregen over de munitie die in het huis aan de Hoofdstraat zou liggen. Dat bleek te kloppen. De EOD heeft de handgranaten opgeruimd. De man is aangehouden voor verboden wapenbezit.