Invloed Flevoland en Utrecht op senaat groeit

Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het meest in de melk te brokkelen als de nieuwbakken Statenleden over een paar maanden de Eerste Kamer kiezen. Die provincies leggen het meeste gewicht in de schaal. De invloed van Flevoland en Utrecht bij de senaatsverkiezingen groeit.

De verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn op 27 mei. Alle 570 Statenleden mogen stemmen, evenals 19 vertegenwoordigers van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Elk Statenlid is een aantal ‘punten’ waard. Dat is de zogeheten stemwaarde. Dat getal is gebaseerd op het aantal inwoners in de provincie. De Kiesraad heeft donderdag de nieuwe verdeling bekendgemaakt. Een stem uit Zuid-Holland is dit jaar goed voor 668 punten, Zeeland voor 98. Anders gezegd: bijna zeven Zeeuwse stemmen staan gelijk aan één Zuid-Hollandse stem, twee Drentse stemmen leveren ongeveer evenveel op als één Limburgse stem. Voor elke zetel in de Eerste Kamer zijn 2308,3 punten nodig.

Een stem in een grote provincie is dus meer waard dan een stem in een kleine provincie, maar grote provincies hebben ook meer Statenleden die mogen stemmen. Dat vergroot het verschil. In Zuid-Holland mogen 55 vertegenwoordigers een stem uitbrengen, in Zeeland zijn dat er 39. Daardoor is Zuid-Holland in totaal goed voor 9,6 keer zo veel punten als Zeeland.

In totaal zijn dit jaar 173.125 punten te verdelen. Zuid-Holland heeft 21,2 procent daarvan, Noord-Holland 16,5 procent. Noord-Brabant 14,7 procent en Gelderland 12 procent. Zeeland, Flevoland en Drenthe tellen voor 2 tot 3 procent. De drie bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn bij elkaar goed voor 0,14 procent van de stemwaarde.

Doordat het totaal aantal Nederlanders groeit, verdelen de Statenleden steeds meer punten. De totale waarde dit jaar ligt 7 procent hoger dan in 2003. Maar die groei is niet gelijk verdeeld. De totale waarde van de Flevolandse stemmen is met 18,6 procent gestegen. De stemmen uit Utrecht zijn bij elkaar 16,5 procent meer waard geworden. Die provincies krijgen dus meer invloed op de uitslag. Limburg is de enige provincie waar het aantal punten is afgenomen. De totale stemwaarde is 2 procent lager dan in 2003.