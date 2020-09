‘Investeringen op scholen in arme wijken worden terugverdiend’

Leerkrachten op basisscholen in arme wijken vrezen dat de grote achterstanden van hun leerlingen bijna niet meer kunnen worden ingehaald. De scholieren liepen al achterop en dat wordt nog versterkt door de gevolgen van de coronacrisis. Dat zegt het Jeugdeducatiefonds in een nieuw rapport. Maar extra investeringen zullen dubbel en dwars worden terugverdiend, denkt het fonds.

Het rapport omvat voorstellen voor dergelijke investeringen. „Zo zal het verdubbelen van het aantal reken- en taallessen naar schatting een hoger jaarinkomen van leerlingen opleveren als ze volwassen zijn, een stijging van ongeveer 623 euro per individu.”

Zomerscholen voor kleuters met een onderwijsachterstand zouden 35 miljoen euro kosten en uiteindelijk een jaarloon van 510 meer voor de leerlingen opleveren als ze werkende volwassenen zijn.

Ook zou persoonlijke tutoring ofwel begeleiding een goed plan zijn: een leerkracht of een onderwijsassistent staat een leerling dan extra intensief bij. Dat zou 65 miljoen kosten, maar later 2610 euro per jaar per loon in positieve zin schelen.

„De afgelopen tien jaar is de kansenongelijkheid in het basisonderwijs toegenomen. Door Covid-19 wordt dat nog eens versneld. Willen we daar structureel wat aan doen dan zijn honderden miljoenen euro’s nodig. Niet incidenteel maar structureel en niet ongericht maar gericht op wat bewezen is”, zegt Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds bij het uitbrengen van het rapport onder de titel Ieder kind een kans!

Covid-19 heeft in het onderwijs aantoonbaar huisgehouden, stelt hij. „Ondanks een enorme inzet van alle juffen en meesters. De druk en stress op het team is eigenlijk te groot. Hun passie en liefde voor de kinderen is zonder grens, maar dit kan niet zo blijven duren.”

Het rapport is geschreven door het Education Lab NL in opdracht van het Jeugdeducatiefonds en ABN AMRO Foundation. Die laatste partij geeft overigens zelf al online bijles aan leerlingen met een achterstand.