‘Investeringen onderwijs overeind houden’

De toegezegde investeringen in het hoger onderwijs moeten overeind blijven, met of zonder het leenstelsel voor studenten. Dat stelt de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Het leenstelsel is destijds ingevoerd om het mogelijk te maken om fors te kunnen investeren in het onderwijs. Oorspronkelijk ging het om een jaarlijks bedrag van 1 miljard euro voor heel het hoger onderwijs. „De investeringen die aan het leenstelsel vastzitten moeten overeind blijven. Dat is essentieel”, zegt een woordvoerder van de universiteitenkoepel.