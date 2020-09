Investeringen moeten Rotterdam uit crisis helpen

De gemeente Rotterdam voorziet forse financiële tegenvallers als gevolg van de coronacrisis. Investeringen met gelden uit onder meer de verkoop van het belang in energiebedrijf Eneco moeten de stad de crisis uit helpen, zo staat te lezen in de woensdag gepresenteerde begroting 2021.

De impact van het coronavirus op Rotterdam over 2020 is 53,1 miljoen euro en voor 2021 nu al 38,1 miljoen euro. Dit komt voor het grootste deel door een toename van het aantal Rotterdammers in de bijstand. „De economie en arbeidsmarkt van onze regio en stad worden hard geraakt met een verwachte krimp van de economie van 6,4 procent in 2020 en een verwacht werkloosheidspercentage van 8,8 procent. Achter deze harde getallen gaan zorgen van Rotterdammers schuil”, zo schrijft het college, dat laat weten er nadrukkelijk niet voor te kiezen om te bezuinigen op de stad of om de woonlasten te verhogen.

Om Rotterdam sterker uit de crisis te krijgen wil het stadsbestuur geld steken in onder meer de stimulering van de economie, door bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe woningen, armoedebestrijding en het omscholen van werkzoekenden. Hiervoor worden reserves aangesproken en ook zet de gemeente voor de investeringen geld in dat afkomstig is uit de verkoopopbrengsten van het belang in Eneco. Zo wordt onder meer de noodsteun aan Diergaarde Blijdorp en Ahoy uit dit potje betaald.