‘Investeringen fossiele brandstof ondersteund’

Volgens de milieu- en ontwikkelingsorganisatie Both Ends heeft de Nederlandse overheid van 2012 tot 2018 bijna 11 miljard euro aan verzekeringen en garanties verstrekt ter ondersteuning van investeringen in fossiele brandstof. Dat is gemiddeld 1,5 miljard euro per jaar. Dat concludeert de organisatie in het rapport The Fossil Elephant in the Room.

In het rapport staat dat de waarde van de fossiele verzekeringen en garanties meer dan 60 procent van de totale waarde van alle in die periode verstrekte exportkredietverzekeringen bedraagt. Hiermee ondermijnt Nederland zijn eigen buitenlandse klimaatbeleid, aldus Both Ends. Met exportverzekeringen worden betalingsrisico’s op buitenlandse afnemers vooraf gedekt.

Ondanks het feit dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft op grond van het klimaatakkoord van Parijs, verleende zij 36 keer zoveel steun aan fossiele brandstoffen als aan hernieuwbare energie, stelt de organisatie.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat het verlenen van deze exportkredietverzekeringen ingaat tegen het klimaatakkoord van Parijs. Het gaat om het verzekeren van exporteurs tegen betalingsrisico’s, niet om Nederlandse investeringen in fossiele projecten, benadrukt een woordvoerder.

Daarnaast investeert het ministerie in meer groene projecten en zet het ministerie al meer dan twee jaar in op vergroening van exportkredietverzekeringen, bijvoorbeeld door groene exporteurs actief te benaderen.