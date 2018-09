„Investering stap naar klimaatakkoord”

De investering van 300 miljoen euro in innovaties die bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, is een stap op weg naar een nieuw klimaatakkoord. Die investering kan volgens voorzitter Bernard Wientjens van brancheorganisatie van de chemische industrie VNCI „een belangrijke bijdrage leveren aan het laten groeien en bloeien van de vele innovaties die nu al worden ontwikkeld in de chemische industrie in ons land.”

Volgens de VNCI moet de chemische industrie zich niet alleen op de korte termijn richten, maar ook al inzetten op nog niet rendabele, schonere technologieën. Met het aangekondigde innovatiegeld kan de chemie blijven samenwerken met de overheid om de overgang naar klimaatneutrale productie op te zetten.