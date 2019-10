‘Investeer in preventie van dementie’

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) moet snel werk maken van preventieve maatregelen tegen dementie. Dat staat in een ingezonden stuk in NRC dat is ondertekend door tientallen artsen, hoogleraren, directeuren en andere deskundigen. Fors inzetten op preventie kan leiden tot een aanzienlijke afname van patiënten en een fikse besparing tot wel 2 miljard euro per jaar, schrijven de auteurs.

De opstellers van het stuk komen hier nu mee omdat De Jonge binnenkort zijn begroting voor volgend jaar verdedigt in de Tweede Kamer. Dementie is de duurste ziekte in Nederland, schrijven de auteurs. „Van de VWS-begroting gaat meer dan 9 miljard euro naar de zorg voor mensen met dementie.” De kosten nemen naar verwachting explosief toe, omdat het aantal mensen met dementie in 2040 mogelijk verdubbelt tot meer dan een half miljoen.

Internationale wetenschappers menen echter dat 30 tot 40 procent van de dementiediagnoses, waaronder Alzheimer, is toe te schrijven aan risicofactoren die beïnvloed kunnen worden. „Er is brede consensus dat het serieus oppakken van preventie in twaalf jaar leidt tot 20 procent minder nieuwe patiënten per jaar. Geprojecteerd op de Nederlandse situatie betekent dat met een voorzichtige schatting een afname van 5000 nieuwe patiënten per jaar en een besparing die op termijn kan oplopen tot 2 miljard euro per jaar.”

Volgens de ondertekenaars is daarom onmiddellijk actie nodig om te komen tot een krachtig preventief beleid. Zaken die van invloed kunnen zijn op het voorkomen van dementie zijn onder meer lichaamsbeweging, een gezonde bloedsuikerspiegel en bloeddruk, gezonde voeding en een gezond gewicht, niet roken, genoeg slaap, onderwijs en sociale interactie. Volgens de auteurs is hierover nog te weinig bekend bij het grote publiek, de risicogroepen en de medische professionals.

Minister De Jonge werkt momenteel aan een nieuwe strategie om dementie aan te pakken. „Dementie is hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden. Daarom moeten we meer investeren in onderzoek naar dementie. Daar hoort investeren in preventie ook bij”, aldus de minister. VWS kondigde onlangs al aan het onderzoeksbudget voor de komende tijd verdubbelen van 8 naar 16 miljoen euro per jaar.

De Jonge benadrukt dat Nederland de aanpak van dementie niet alleen af kan. Hij heeft daarom afgelopen week op een internationale dementiebijeenkomst opgeroepen meer te investeren in de ziekte en op een G20-bijeenkomst zijn gezondheidscollega’s opgeroepen samen een wereldwijde strategie te ontwikkelen. Hij heeft met dat doel relevante partijen uitgenodigd om volgend jaar in Nederland tijdens een congres daaraan te gaan werken.