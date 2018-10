Invallen om leveren spullen voor wietteelt

De politie is in Nieuwegein met veel mensen binnengevallen bij twee bedrijven die zich zouden bezighouden met het leveren van spullen voor professionele wietteelt. Een van de bedrijven is een growshop, het andere is een internationale groothandel die volgens de politie een omzet van 25 tot 30 miljoen euro per jaar heeft.

„Voorbereiden of vergemakkelijken van de hennepteelt is verboden”, aldus de politie.

De bedrijven zijn gevestigd op bedrijventerrein Ravenswade. Een groot deel van dat bedrijventerrein is afgezet voor onderzoek. Werknemers van bedrijven die er zijn gevestigd, mogen er wel langs als ze kunnen aantonen dat ze daar moeten zijn.