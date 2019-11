Invallen om Hawala-bankieren

De politie heeft dinsdag in Duitsland en Nederland invallen gedaan in 62 panden. Dat gebeurde tijdens een grote actie tegen illegaal bankieren. De politie heeft daarbij een criminele bende bestaande uit 27 verdachten in het vizier.

De bende zou middels het zogenoemde Hawala-bankieren miljoenen euro’s buiten de officiële banken om naar het buitenland hebben weggesluisd, maakte de Duitse justitie in Düsseldorf dinsdag bekend. Tegen zes verdachten is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Door de invallen in panden van de verdachten (leeftijden 23 tot 61 jaar) probeert de politie beslag te leggen op illegaal verworven vermogen. Aan de actie nemen in totaal 850 agenten en belastinginspecteurs deel, evenals elf officieren van justitie.

Volgens Duitse media gaat het om een illegaal naar Turkije weggesluisd bedrag van zo’n 200 miljoen euro. Hawala-bankieren houdt in dat cash geld ergens in Duitsland of Nederland zwart wordt betaald en in een ander land ook weer zwart wordt uitbetaald. Daardoor vloeit het geld buiten het officiële bankverkeer om naar het buitenland.