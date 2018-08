Invallen in onderzoek naar witwassen

De FIOD verdenkt twee echtparen en drie mannen van het witwassen van ongeveer 1,8 miljoen euro via buitenlandse financiële constructies. Het gaat om vijf mannen in de leeftijd van 42 tot 56 jaar en twee vrouwen van 45 en 51 jaar. Het onderzoek houdt verband met de Panama Papers, een grote hoeveelheid uitgelekte gegevens over dubieuze constructies die in Panama werden opgetuigd.

De fiscale opsporingsdienst deed woensdag invallen in negen woningen en kantoorpanden in Apeldoorn, Hattem, Houten, gemeente Lopik, Oldenzaal en Zwolle. Er is beslag gelegd op administratie. Ook nam de politie een vuurwapen in beslag.

De FIOD heeft onderzoek gedaan naar informatie die is verkregen uit Luxemburg. Het gaat om bankgegevens van financiële dienstverleners die het mogelijk maken om geld buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten te houden.

Uit het onderzoek bleek dat een Luxemburgse bankrekening veelvuldig werd gevoed met bedragen die binnenkwamen onder de noemer ‘dividend’. Korte tijd later maakte deze ‘facilitator’ het bedrag over op rekeningen van de Nederlanders onder de noemer ‘gift’. Daarna werden de gelden vaak contant opgenomen.

Met deze transacties wordt het geld als het ware ‘omgekat’ om de werkelijke aard of herkomst te verhullen. De herkomst van de gelden, veelal van buitenlandse rechtspersonen, is vooralsnog onbekend. De FIOD vermoedt dat het gaat om crimineel geld dat witgewassen werd.