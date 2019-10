Invallen in Limburg om illegale tabakshandel

De fiscale opsporingsdienst FIOD en de douane hebben in Limburg invallen gedaan in een onderzoek naar illegale sigarettenproductie en -handel. Agenten zijn sinds maandagochtend bezig met invallen in Eygelshoven, Roggel, Weert en Brunssum, bevestigt de FIOD berichtgeving van De Telegraaf. In Stamproy is een grote illegale fabriek gevonden.

Volgens de opsporingsdienst is er voor zeker 100 miljoen euro aan sigaretten verhandeld. De staat heeft zeker 60 miljoen aan accijnzen misgelopen. Of er mensen zijn aangehouden, is nog niet bekend.

Naast de invallen in Nederland, worden ook panden in het buitenland doorzocht. Volgens de FIOD opereert de bende in meerdere landen, maar zouden de kopstukken afkomstig zijn uit Nederland.