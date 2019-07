Invallen bij autobedrijven vanwege fraude

De politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD hebben maandagochtend vijftien invallen gedaan bij verschillende bedrijven en woningen. De FIOD meldt dat dit gebeurde vanwege een groot onderzoek naar btw-fraude, mogelijk witwassen en valsheid in geschrift bij de export van auto’s. Het btw-nadeel is berekend op 21 miljoen euro.

Het onderzoek richt zich op vier grote autohandelaren, die tweedehands leaseauto’s hebben verkocht aan buitenlandse handelaren tegen grote sommen contant geld. Er is beslag gelegd op meer dan vijfhonderd auto’s, 350.000 euro en 25 bankrekeningen. Er zijn geen mensen aangehouden. Nog niet bekend is waar de invallen waren.

De auto’s die werden verkocht zijn vermoedelijk op papier geëxporteerd naar fictieve autobedrijven in onder meer Italië, Hongarije en Roemenië. In werkelijkheid zijn de voertuigen geleverd aan Duitse handelaren die ze verkochten op de Berlijnse automarkt. In ongeveer twee jaar tijd zouden de verdachte autobedrijven voor 120 miljoen euro aan auto’s geëxporteerd hebben.