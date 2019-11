Inval politie in woonwagenkamp in Lith

De politie heeft donderdagochtend een inval gedaan in een woonwagenkamp in het Noord-Brabantse Lith. De inval maakt deel uit van Operatie Alfa, een politieonderzoek naar een criminele familie in Oss.

De inval begon rond 06.00 uur in de ochtend. Het kamp aan de Maasstraat in Lith is volledig afgesloten voor uitgebreid onderzoek.

Vorige week werd een een doorzoeking gedaan van een woonwagenkamp in Oss en andere plekken in en rond de Brabantse plaats. Toen werden automatische vuurwapens, drugs, geld en mogelijke explosieven gevonden. Drie mannen werden aangehouden.