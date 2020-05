Inval in woonwagenkamp Maarheeze, politie zoekt wapens

De politie is vrijdagochtend binnengevallen in een woonwagenkamp in het Brabantse Maarheeze. De politie is op zoek naar verboden wapens, nadat recent informatie was binnengekomen dat bewoners van het kamp aan De Vinnen (vuur)wapens zouden hebben.

De inval ging vrijdag rond 07.00 uur van start. Met behulp van een peloton van de mobiele eenheid is het kamp afgesloten. In totaal worden zo’n honderd medewerkers van de politie en het Openbaar Ministerie ingezet.

Alle woonwagens op het kamp worden doorzocht. Ook het terrein rondom de wagens en het kamp worden uitgespit, aldus de politie. Bij de actie worden ook speurhonden ingezet.

De politie stelt dat veel mensen worden ingeschakeld om het zoekwerk te vergemakkelijken. De grote inzet heeft ook te maken met de coronamaatregelen. „Door de geldende maatregelen worden ook wij gedwongen om bijvoorbeeld met meer voertuigen te rijden dan normaal. Alleen op die manier kunnen we ons houden aan de geldende regels voor bijvoorbeeld afstand houden.” De politie zegt later op de dag meer bekend te maken over de resultaten.