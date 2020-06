In Breda is zondagavond een hennepkwekerij ontmanteld. De politie zette een helikopter in om twee verdachten te kunnen aanhouden.

Medewerkers van het energiebedrijf roken een sterke henneplucht en waarschuwden de politie, die het pand aan de Zoete Inval binnenging. Daar troffen agenten de kwekerij aan. Twee mannen gingen er via het dak van de garage vandoor. Daarop werd de politiehelikopter ingezet. De verdachten, een 38-jarige man uit Wormerveer en een man van 32 uit Ridderkerk, zitten vast.