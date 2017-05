Inval in Lith wegens dreigende moordaanslag

De politie is maandag binnengevallen op een woonwagenkamp in Lith wegens de dreiging van een moordaanslag. Diverse bronnen laten weten dat de politie vermoedt dat er een aanslag werd beraamd op het leven van de beruchte Osse crimineel Albert K. Er is niemand aangehouden.

Een bekende misdaadfamilie die op het woonwagenkamp in Lith woont en Albert K. staan elkaar al jaren naar het leven. Begin deze eeuw werd K. veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf omdat hij opdracht had gegeven om twee broers uit de misdaadfamilie te vermoorden. Het moordcomplot werd verijdeld.

De oude spanningen zijn opgelaaid sinds de vrijlating van Albert K. enkele jaren terug. Er zijn vermoedens van een vergelding door de broers Koos en Martin R.

De politie wilde maandag alleen kwijt dat er op het woonwagenkamp doorzoekingen zijn geweest omdat er informatie was dat er een ernstig geweldsmisdrijf werd voorbereid. Over de exacte aard van de dreiging en het doelwit doet de politie geen mededelingen.