Inval FIOD om verdenking witwassen

In een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die circa 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden, heeft de FIOD woensdag panden doorzocht. Dat maakte de fiscale opsporingsdienst donderdag bekend. De financiële structuren waarvan de man gebruikmaakte, kwamen naar voren in de Panama Papers.

De doorzochte panden zijn een woning in de gemeente Valkenswaard en een bedrijfspand in de gemeente Cranendonck. Er is administratie in beslag genomen.

De FIOD onderzoekt bankgegevens uit Luxemburg over financiële dienstverleners. Zij zouden constructies hebben aangeboden waarmee geld buiten het zicht van de Nederlandse Belastingdienst kunnen blijven. De zakelijk dienstverlener Mossack Fonseca, spil in de Panama Papers-affaire, was hierbij betrokken.

Eerder liet de FIOD weten al bezig te zijn met vijf strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen via constructies die bekend werden door middel van de Panama Papers.