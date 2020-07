Inval bij bedrijf in Venlo om mogelijk overtreden milieuregels

Politie, justitie en de FIOD hebben zaterdagmiddag invallen gedaan bij een bedrijf in Venlo en in woningen van functionarissen van de onderneming. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt het bedrijf van het overtreden van milieuregels. Ook is er mogelijk sprake van witwassen, zei een woordvoerster van het OM zaterdag.

Ze wilde niet zeggen bij welk bedrijf de inval plaatsvindt. Maar op foto’s en videobeelden is te zien dat het gaat om een metaalrecyclingbedrijf. De omgeving van het pand aan de James Cookweg is afgezet. Ook er zijn hekken met grote zwarte zeilen rond de toegangspoort geplaatst om inkijk te voorkomen.

Er wordt gezocht naar administratie en contant geld. Een gespecialiseerd ondersteuningsteam van Defensie zoekt naar verborgen ruimtes.

Hoelang de zoekacties nog duren, kon de woordvoerster niet zeggen.