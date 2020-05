Introdans deelt oude balletvloeren uit

Wie thuis de balletvloer op wil, moet bij het Arnhemse gezelschap Introdans zijn. Dat doet de oude vloeren weg en iedereen kan ervoor in aanmerking komen. De prijs mogen belangstellenden zelf bepalen vanaf 5 euro per stuk vloer, want daar is het gezelschap het niet om te doen.

Omdat ook zij door de coronacrisis niets te doen hadden, hebben medewerkers van het gezelschap net zoals veel anderen eens lekker stevig opgeruimd. Ook de oude vloeren in het pakhuis, gemaakt van dempende kunststof die de gewrichten spaart, moesten eraan geloven. Ze zijn inmiddels in stukken van circa 160 bij 200 centimeter gezaagd.

De dansers van Introdans hebben allemaal al stukken vloer thuis gekregen om op te oefenen. Vanaf komende donderdag 14 mei kunnen anderen een stukje Arnhemse ballethistorie ophalen in het centrum van de Gelderse hoofdstad, maximaal drie delen per persoon en alleen na een bevestiging op een aanvraag per mail.