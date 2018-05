„Intrekken Nederlanderschap jihadisten onjuist”

Het is onjuist en ook niet nodig om het Nederlanderschap in te trekken van jihadisten met een dubbele nationaliteit die zich in het buitenland aansloten bij een terreurorganisatie. Het is onder meer discriminerend en in strijd met internationale regels, zo betoogden twee advocaten voor de bestuursrechter in Den Haag, in het justitiecomplex op Schiphol.

Ze zijn tegen een nieuwe maatregel die de Staat sinds maart 2017 kan treffen tegen uitreizigers die een gevaar zouden vormen voor de nationale veiligheid. Het kan alleen bij mensen die buiten Nederland zijn, maar de betrokkenen hoeven niet voor hun daden veroordeeld te zijn. Nederland wil met deze maatregel voorkomen dat deze personen terugkeren, benadrukte de landsadvocaat.

De vorige justitieminister Stef Blok trok in september - voor het eerst - het Nederlanderschap in van vier Syriëgangers en verklaarde ze tot ongewenst vreemdeling. Zij waren overigens wel bij verstek veroordeeld. De zaak dinsdag ging over twee van hen, Anis Z. en Noureddin B. Alle vier zijn spoorloos, een van hen is waarschijnlijk overleden en ze weten waarschijnlijk zelf niet eens dat deze zaak wordt gevoerd. Bij de invoering van de maatregel was voorzien dat die aan de rechter zou worden voorgelegd.

De advocaten Florimond Wassenaar en Pauline Kruik wezen op tal van juridische haken en ogen aan deze zware maatregel. Zo worden mensen met een dubbele nationaliteit benadeeld ten opzichte van mensen met één nationaliteit. Van hen kan het Nederlanderschap niet worden afgenomen, omdat ze anders statenloos worden, terwijl ze mogelijk net zo’n groot gevaar vormen. Bovendien hebben de vier de Marokkaanse nationaliteit en daar kom je niet van af.

Uitspraak over zes weken.