Verzekeraar Interpolis heeft maandag extra mensen ingezet vanwege de schademeldingen na de storm Ciara. Zondag kreeg de verzekeraar 600 schademeldingen binnen, maar de verwachting is dat er maandag nog veel bij zullen komen.

„De ervaring is dat mensen tijdens de storm zelf de schade niet gaan opnemen. Ze doen dat vooral een dag later. We verwachten daarom dat het vandaag druk zal zijn”, zei een woordvoerder in het NOS Radio 1 Journaal.

De meldingen gaan vooral over schade aan huizen en auto’s.