Interpolis: honderden meldingen van stormschade in het zuiden

Het zuiden van Nederland heeft vrijdagavond flink last gehad van de zomerstorm. Bij verzekeringsmaatschappij Interpolis kwamen zaterdagochtend enkele honderden meldingen van stormschade binnen.

„We hebben voor het middaguur al ruim 300 meldingen van stormschade ontvangen”, stelde Joost van Buchem namens Interpolis. „We zien vooral schades aan woonhuizen. Tilburg en Rijen hebben flinke overlast gehad van de storm. We hebben extra personeel klaar zitten om de meldingen zo goed mogelijk op te vangen.”

In Noord-Brabant waren er meldingen van ondergelopen kelders, overstromingen van riolen en andere vormen van wateroverlast. Die kwamen uit met name plaatsen op de lijn Etten-Leur, Breda-Tilburg. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, locatie Tweesteden, liepen de kelder en de begane grond onder. In Zuid-Holland hadden vooral inwoners van Dordrecht en Zwijndrecht problemen, zo meldde de brandweer. Ook in Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Alblasserdam, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en ’s Gravendeel ging het op een aantal plekken mis.

Na een aantal zomerse dagen op rij sloeg het weer vrijdagavond om, met hevige regen- en onweersbuien.