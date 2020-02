Interpolis: 300 procent meer meldingen

Verzekeraar Interpolis heeft gemiddeld 300 procent meer schademeldingen binnen gekregen dan op een normale maandag. Tot het middaguur stond de teller op 1400 meldingen. In 1300 gevallen gaat het om schade aan woonhuizen. Er worden vooral meldingen gedaan van omgevallen schuttingen en afgewaaide dakpannen. De meeste komen uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant.

De verzekeraar kreeg zondag al 600 schademeldingen binnen. Maar hij zette maandag extra medewerkers in omdat er op veel telefoontjes werd gerekend. „De ervaring is dat mensen tijdens de storm zelf de schade niet gaan opnemen. Ze doen dat vooral een dag later. We verwachten daarom dat het vandaag druk zal zijn”, had een woordvoerder eerder al laten weten.

Interpolis noemt het opvallend dat er niet veel schades aan auto’s binnenkomen.