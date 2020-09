Internisten: patiënten minder ziek en liggen korter in ziekenhuis

Patiënten die besmet zijn met Covid-19 lijken een minder ernstig ziektebeloop te hebben dan patiënten bij de eerste golf. Dat meldt de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) op basis van een inventarisatie bij 180 patiënten, verspreid over negen ziekenhuizen.

„Patiënten opgenomen op de verpleegafdeling in het ziekenhuis lijken momenteel minder ziek te worden, de ligduur is met een derde afgenomen, en het percentage patiënten dat alsnog naar de ic moet worden verplaatst lijkt meer dan gehalveerd te zijn”, aldus de organisatie. De NIV benadrukt wel dat in individuele gevallen de gevolgen van corona onverminderd groot kunnen zijn voor patiënten.

Dat mensen nu minder ziek lijken te worden komt voor een deel doordat tijdens de eerste golf vooral ouderen besmet waren geraakt. Jongeren worden minder snel ziek van het virus. „Dat speelt mee, maar het is niet alleen aan de populatie toe te wijzen”, zegt Samara de Jong-Jaber, directeur bij de NIV. Het komt volgens haar ook onder meer doordat patiënten nu betere behandelingen krijgen.

De NIV benadrukt het belang om met de huidige snel wijzigende ontwikkelingen nader onderzoek te blijven doen naar de mogelijke veranderingen ten opzichte van de eerste golf.