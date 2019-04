Internationale vliegoefening vanaf Leeuwarden

Vliegbasis Leeuwarden is vanaf maandag tot en met vrijdag 12 april gastheer van de grote jaarlijks internationale jachtvliegoefening Frisian Flag. Jachtvliegers uit verschillende landen oefenen dan op complexe missies in internationaal verband.

Tweemaal per dag vertrekken ongeveer vijftig toestellen voor een trainingsmissie, op doordeweekse dagen tussen 08.00 en 16.30 uur. Behalve de F-16’s van de Nederlandse luchtmacht zijn de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Polen en Zwitserland vertegenwoordigd.

Oefenen in internationaal verband is heel belangrijk, stelt het ministerie van Defensie. Nederlandse F-16’s waren sinds begin 2018, samen met coalitiepartners, bijna dagelijks actief boven Irak en Oost-Syrië. Ze ondersteunden de troepen op de grond tegen terreurorganisatie IS.

Tegelijk met Frisian Flag draait ook een internationale tankeroefening: European Air Refueling Training (EART). Dat gebeurt vanaf Vliegbasis Eindhoven. De toestellen die meedoen aan deze oefening tanken de Frisian Flag-vliegtuigen in de lucht bij.

Twee keer kon de oefening niet doorgaan. In 2010 werd die afgeblazen vanwege de vulkaanuitbarsting op IJsland, in 2011 waren Nederlandse F-16’s en vliegtuigen van andere NAVO-landen zelf actief boven Libië.