Internationale politieactie tegen Braziliaans cocaïnesyndicaat

Een grootscheepse internationale politieactie tegen een vanuit Brazilië geleid cocaïnesyndicaat heeft geleid tot in totaal 45 arrestaties. Volgens politieorganisatie Europol gaat het om de grootste slag die de internationale cocaïnehandel ooit is toegebracht. Meer dan duizend agenten hebben aan de actie meegedaan. In het kader van de actie verrichtte de Nederlandse politie twee huiszoekingen.

De bende zou verantwoordelijk zijn voor het verschepen van minstens 45 ton coke per jaar naar belangrijke Europese zeehavens waarbij binnen een half jaar meer dan 100 miljoen euro winst werd gemaakt. Tijdens het onderzoek is in totaal 52 ton onderschept.

De actie werd geleid door de Portugese, Belgische en Braziliaanse autoriteiten met coördinerende ondersteuning van Europol. In Brazilië zijn 38 verdachten opgepakt, in België vier, in Dubai twee en in Spanje één. In diverse landen werd beslag gelegd op ettelijke miljoenen aan cash, voertuigen en huizen.