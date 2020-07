Internationale muntset voor herdenking bevrijding

De Koninklijke Nederlandse Munt heeft een muntset Europe Remembers uitgebracht. De set bevat zilveren herdenkingsmunten uit Nederland, Canada en het Verenigd Koninkrijk en is gemaakt in het kader van de internationale 75-jarige herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Peter Wilson, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, en de Canadese ambassadeur Lisa Helfand krijgen de eerste exemplaren van de muntset dinsdag in Hotel De Wereld in Wageningen. Hotel De Wereld is een historische locatie, omdat de geallieerde bevrijders daar in mei 1945 onderhandelden met de Duitse bezetters over de capitulatie.

De herdenkingsmunten zijn een wettig betaalmiddel in het land van herkomst. De complete set geldt volgens de Koninklijke Nederlandse Munt als een verzamelobject. De munten liggen in een houten kistje met een glazen deksel, waarin een vredesduif is afgebeeld.