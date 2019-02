Internationale actie gele hesjes in Maastricht

Maastricht vormt zaterdag het decor voor een, naar eigen zeggen, internationale demonstratie van actievoerders in gele hesjes. Voor Maastricht is gekozen omdat daar in 1992 de Europese Monetaire Unie is gesmeed door het tekenen van het Verdrag van Maastricht, aldus een woordvoerder. De ‘gele hesjes’ demonstreren tegen Europa, maar ook tegen een heel scala aan pijnpunten waar gewone mensen in de visie van de gele hesjes last van hebben.

De organisatoren verwachten zo’n 2000 mensen uit Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Wel kan het slechte weer roet in het eten gooien, zo houdt een zegsman een slag om de arm. De wandelaars lopen vanaf 12.00 uur vanaf de parkeerplaats bij MVV-stadion De Geusselt naar Plein 92.

Tijdens de 6 kilometer lange tocht houdt de politie zoals gebruikelijk een oogje in het zeil. De gemeente Maastricht heeft afspraken met de actievoerders gemaakt, ook over de te volgen route en een ordelijk verloop van de tocht. De Maastrichtse gele hesjes wandelen sinds 1 december elke zaterdag door de Limburgse hoofdstad. Afgezien van een arrestatie tijdens de eerste wandeling verliepen de demonstraties, die doorgaans tussen de vijftig en honderd mensen trokken, vreedzaam.