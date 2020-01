Interim-premier aan de slag als formateur op Sint Maarten

Een week na de parlementsverkiezingen van 9 januari op Sint Maarten is de huidig interim minister-president Silveria Jacobs benoemd tot formateur van een nieuwe regering. Jacobs is lid van de politieke partij National Alliance. Die partij sloot twee dagen na de verkiezingen al een coalitieakkoord met de UP Party.

Volgens de gouverneur van Sint Maarten, Eugene Holiday, moet de formateur gaan werken aan een regering die onder meer witwassen en de financiering van terrorisme aanpakt. Andere belangrijke punten waar de regering prioriteit aan moet geven zijn de verbetering van de economie van Sint Maarten, het bouwen van een nieuw ziekenhuis en de herbouw van de luchthaven die door orkaan Irma in 2017 ernstig is beschadigd.