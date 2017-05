Interim-bestuurder Buijs komend najaar weg bij Eleos

De in 2013 aangetreden interim-bestuurder Gijsbert Buijs van Eleos is van plan de organisatie komend najaar te verlaten.

Voorzitter E. Dijkgraaf van de raad van toezicht van Eleos maakte dat maandag bekend.

Buijs gaat zich oriënteren op een nieuwe interim-opdracht, zo laat Dijkgraaf weten. Zijn exacte vertrekdatum is nog niet bekend en is mede afhankelijk van de vraag wanneer de christelijke ggz-instelling erin slaagt een opvolger te vinden. Wel is er al een datum gepland voor een afscheidssymposium dat Buijs krijgt aangeboden: 28 november.

Buijs nam in 2013 de plek in van toenmalig bestuurder G. Honkoop die vertrok nadat Eleos in zwaar weer was beland. Volgens Dijkgraaf bracht Buijs de financiële positie van Eleos in hoog tempo in orde en zette hij een heldere, strategische lijn uit. Speerpunten daarbij waren: het inhoudelijk vernieuwen van de organisatie, het stimuleren van het opleidingsklimaat en het versterken van de band met de achterban, aldus Dijkgraaf.