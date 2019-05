Interesse voor kruisweg bij Kloosterdagen

Ruim dertig kloosters zetten zondag de deuren open voor belangstellenden. Op deze landelijke Open Kloosterdag waren onder meer rondleidingen, workshops en vieringen. De grote trekker was de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot.

Volgens een woordvoerster van de organisatie kwamen daar naar schatting ongeveer 3000 mensen een kijkje nemen. "Maar daar was ook een bijzondere kruisweg van de Vlaamse tekenaar Albert Servaes te zien, voor het eerst sinds 10 jaar. Dat heeft veel mensen getrokken." Ook bij de Benedictinessen van Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout kwamen veel geïnteresseerden. Daar was ook de slottuin open en werd een boek gepresenteerd. "Halverwege de dag waren al meer dan duizend mensen geweest."

Het thema van de dag was ‘Wat beweegt je?’. De zusters, paters en broeders vertelden waarom ze ervoor hebben gekozen in een klooster te leven. Ze willen laten zien dat religieus leven een eigentijdse levenskeuze is en ook hoe ze die vormgeven. Het was de negende editie van Open Kloosterdag. De organisatie van de kloosterdag is in handen van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

Ook de kleinere activiteiten trokken mensen. "Bij de jezuïeten in Amsterdam was plek voor tien mensen die deel wilden nemen aan een meer verdiepend programma. En die waren er dan ook. Ik heb over het algemeen tevreden geluiden gehoord."