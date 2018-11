„Interesse van 10 partijen voor ziekenhuizen”

Zeker tien partijen hebben interesse om de zorg in de failliete IJsselmeerziekenhuizen geheel of gedeeltelijk over te nemen. Dat zei minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maandagavond na overleg met onder meer de medische staf van de ziekenhuizen.

Bruins wilde niet in gaan op de vraag hoe serieus de interesse is van de partijen die de zorg of een deel daarvan willen overnemen. „Ik ga de biedingen eerst goed bestuderen.”

Eerder maandag zei Cees de Bruin, voorzitter van de cliëntenraad van de Flevolandse ziekenhuizen, dat woensdag bekend wordt welke kandidaat voor een doorstart gaat zorgen. De Bruin zei dat hij er vrij zeker van is dat de IJsselmeerziekenhuizen worden overgenomen door Cardiologie Centra Nederland (CCN).